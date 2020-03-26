Борги за кредитами треба платити попри карантин - Нацбанк

Пільговий режим – це не прощення боргів, а відтермінування сплати по кредиту для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.

Таке пояснення надала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Пільговий режим – це не прощення боргів. Це відтермінування сплати боргу та відсотків для позичальників, чий фінансовий стан погіршився. Банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитами. Адже паралельно вони нараховують відсотки за депозитами і сплачують їх", - сказала Рожкова.

Вона наголосила, що поки діє карантин, відсотки нараховуються, але сплатити їх можна після завершення карантину. Пільговий режим не вмикається автоматично, про його застосування позичальник має домовлятись з банком.

«І робити це потрібно дистанційно. Для цього потрібно надати підтвердження втрати роботи, суттєвого зниження доходів чи припинення роботи бізнесу",- підкреслила Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.