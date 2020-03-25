Укргазбанк продовжить дію своїх карток на 3 місяці

АБ "Укргазбанк" в умовах карантину для підтримки безперебійного та безпечного доступу клієнтів до власних коштів, а також актуальних на часі банківських продуктів і сервісів не блокуватиме картки клієнтів, строк дії яких закінчиться протягом ближчого часу і продовжуватиме період їх використання на наступні три місяці.

Про це повідомляє Укргазбанк.

"Нам як державному банку дуже важливо, щоб наші клієнти, незважаючи на посилені обмежувальні заходи в країні, спрямовані на запобігання розповсюдженню коронавірусу, отримували наші банківські послуги без жодних затримок чи проблем. Особливо це стосується пенсіонерів і клієнтів, яким нараховуються пенсійні та соціальні виплати на наші банківські картки. Тож вже зовсім скоро, навіть у разі закінчення строку дії картки, кошти на ній будуть доступні до зняття в нашій банкоматній мережі ще протягом наступних трьох місяців. А у випадку, якщо клієнт матиме потребу у новій картці Укргазбанку, після її замовлення, вона буде доставлена йому за вказаною адресою. Відтак, потреби приходити до відділення банку для отримання нової картки не буде", - наголосив голова Правління банку Кирило Шевченко.

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В Укргазбанку запевнили, що завчасно інформуватимуть держателів його карток про наближення строку закінчення їх дії та, за заявками клієнтів, випускатимуть нові картки, які одразу будуть активованими та доступними для користування у мобільному додатку "ЕКОбанк онлайн". Тож, активувавши в смартфоні сервіси безконтактної оплати - Google Pay та Apple Pay, новими картками клієнти зможуть користуватися одразу для миттєвих розрахунків. Нова замовлена картка буде доставлена кур’єром у зручний для клієнта час та місце. Послуга буде доступною для клієнтів банку вже з 1 квітня 2020 року.

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"Мінімізація кола соціальних контактів під час карантину є максимально ефективним заходом у протидії поширенню вірусу. Але це не означає, що користувачі банківських послуг мають бути обмеженими в доступі до звичних для них банківських послуг і, особливо, власних коштів на рахунках. Розуміючи потреби своїх клієнтів, державний Укргазбанк і надалі оперативно розроблятиме заходи, що дозволятимуть його клієнтам отримувати весь спектр фінансових послуг без візитів до відділень банку", - наголосили в фінустанові.

У банку підкреслили, що наразі найбезпечнішим способом користування продуктами і сервісами Укргазбанку є його дистанційні сервіси – мобільний додаток "ЕКОбанк онлайн", контакт-центр та Клієнт інтернет-банкінг для юридичних осіб.