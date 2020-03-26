Укргазбанк мінімізує персональне відвідування клієнтів

В умовах карантину головним завданням державного Укргазбанку є обслуговування українців без необхідності персонального відвідування банківских відділень.

Задля цього Укргазбанк не блокуватиме картки клієнтів, строк дії яких закінчиться протягом ближчого часу і продовжуватиме період їх використання на наступні три місяці (+90 днів), повідомляє пресслужба банку.

«Нам як державному банку дуже важливо, щоб наші клієнти під час карантину отримували послуги без жодних затримок чи проблем, а головне – не виходячи з дому. Особливо це стосується пенсіонерів і клієнтів, яким нараховуються пенсійні та соціальні виплати на наші банківські картки. Тож вже зовсім скоро, навіть у разі закінчення строку дії картки, кошти на ній будуть доступні до зняття в нашій банкоматній мережі ще протягом наступних трьох місяців. А у випадку, якщо клієнт замовить нову картку, вона буде доставлена йому за вказаною адресою. Тож потреби приходити до відділення банку для отримання нової картки не буде», - зазначив голова правління Кирило Шевченко.

Укргазбанк завчасно інформуватиме держателів його карток про наближення строку закінчення їх дії та, за заявками клієнтів, випускатиме нові картки, які одразу будуть активованими та доступними для користування у мобільному додатку «ЕКОбанк онлайн». Тож, активувавши в смартфоні сервіси безконтактної оплати - Google Pay та Apple Pay, новими картками клієнти зможуть користуватися одразу для миттєвих розрахунків. Нова замовлена картка буде доставлена кур’єром у зручний для клієнта час та місце. Послуга буде доступною для клієнтів банку вже з 1 квітня 2020 року.

Мінімізація кола соціальних контактів під час карантину є максимально ефективним заходом у протидії поширенню вірусу. Але це не означає, що користувачі банківських послуг мають бути обмеженими в доступі до звичних для них банківських послуг і, особливо, власних коштів на рахунках. Державний Укргазбанк і надалі оперативно розроблятиме заходи, що дозволятимуть клієнтам отримувати весь спектр фінансових послуг без візитів до відділень банку.

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Наразі, найбезпечнішим способом користування продуктами і сервісами УКРГАЗБАНКУ є його дистанційні сервіси – мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн», контакт-центр та Клієнт інтернет-банкінг для юридичних осіб.