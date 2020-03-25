АрселорМіттал Кривий Ріг зазнав 2,3 мільярда чистого збитку за минулий рік

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” за 2019 рік зазнало 2,3 млрд грн чистого збитку, тоді як за 2018 рік отримало 9,5 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомила пресслужба ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомляє результати своєї діяльності за 2019 рік. Чистий дохід від реалізації продукції – 62,4 млрд грн (у порівнянні з 68,0 млрд грн у 2018 році). Чистий збиток – 2,3 млрд грн (у порівнянні з 9,5 млрд грн чистого прибутку у 2018 році)», - йдеться у повідомленні.

Металургійний комбінат минулого року видобув 24,5 млн тонн руди, виробив 2,8 млн т коксу, 9,8 млн т концентрату, 9,8 млн т агломерату, 5,3 млн т чавуну, 5,3 млн т сталі, 4,7 млн т прокату.

Зазначається, що чистий збиток металургійного комбінату обумовлений значним падінням цін на металопродукцію на світових ринках разом із зростанням основних витрат підприємства (підвищення залізничних тарифів і цін на енергоносії, а також збільшення екологічного податку, плати за оренду землі та фонду оплати праці). А рівень виробництва усіх основних видів металопродукції зазнав впливу кризи та зниження попиту на світових ринках сталі.

Незважаючи на це «АрселорМіттал Кривий Ріг» не зупинив заплановану програму модернізації та інвестував у розвиток виробництва 415,4 млн доларів. З них операційні витрати склали 116 млн доларів, а капітальні – 299,4 млн доларів. Серед великих інвестпроєктів – модернізація дрібносортового стану № 250-4 (понад 60 млн доларів інвестицій), будівництво двох нових машин безперервного лиття заготовок (понад 160 млн доларів), реконструкція агломераційного цеху №2 (170 млн доларів). Окрім цього, у 2019 році компанія продовжувала оновлення техніки в гірничому департаменті, капітальні та поточні ремонти обладнання, а також фінансувала заходи із зниження впливу на навколишнє середовище.

Як повідомлялося, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Компанію ArcelorMittal утворено 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.