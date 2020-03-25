Премії екскерівництву майже на 3 мільйони при збитках на підприємстві - ревізія в Одеському порту

Колишнє керівництво держпідприємства «Одеський морський торговельний порт» нарахувало собі торік, при збитковій діяльності підрозділів порту, 3 млн грн премій та заохочень.

Такі дані ревізії оприлюднила пресслужба Південного офісу Держаудитслужби.

"Працівники Південного офісу Держаудитслужби провели позапланову ревізію окремих питань ДП «Одеський морський торговельний порт» у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Аудитори виявили у діяльності керівництва підприємства низку фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 8,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, аудитори встановили, що порт працював у 2019 році без затвердженого річного фінансового плану і показав збитковість своєї діяльності. Проте керівник підприємства та його заступники, які тимчасово його заміщували до жовтня 2019 року, регулярно отримували премії та заохочення на підставі наказів, які самі й підписували. Загальна сума «винагород» – майже 3 млн грн.

Окрім цього, аудиторами документально підтверджена відсутність протягом 2019 року на робочому місті 7-ми працівників порту, що унеможливлювало виконання ними своїх посадових обов’язків. Але за цей період їм регулярно нараховували і виплачували заробітну плату, що призвело до втрат підприємства (разом з перерахуваннями єдиного соціального внеску) на загальну суму 5,4 млн грн.

Читайте також: Укроборонпром ініціював аудит своєї кібербезпеки

Ревізори Південного офісу Держаудитслужби направили керівництву порту вимогу про усунення виявлених порушень. А матеріали ревізії передали до Слідчого управління ГУ НП в Одеській області.

Варто зазначити, що торік очолював держпідприємство «Одеський морський торговельний порт» Віктор Войтко.