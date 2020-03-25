Українці почали активніше розраховуватися картками на miniPOS-терміналах

З 16 по 23 березня 2020 року порівняно з лютим 2020 року кількість оплат кур'єрської доставки через портативні miniPOS-термінали ПриватБанку зросла більш як удвічі.

Про це йдеться в пресрелізі ПриватБанку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Під час протиепідеміологічного карантину українці стали вдвічі активніше розраховуватися картками за товари та послуги з доставкою кур'єром. Так, із 16 по 23 березня 2020 року у порівнянні з лютим 2020 року кількість оплат кур'єрської доставки через через портативні miniPOS термінали ПриватБанку зросла на 54%, а обсяги - на 86%",- йдеться в повідомленні.

На сьогодні в мережі еквайрингу ПриватБанку працюють 2 700 miniPОS-терміналів, більше половини з яких використовуються кур’єрами компаній поштової доставки. Також портативні торгові термінали активно працюють у службах таксі та доставки продуктів харчування та їжі.

У банку пояснили, що miniPOS-термінали значно компактніші за традиційні торговельні термінали, тому дуже зручні для служб доставки.

MiniPOS термінал приймає будь-які банківські картки: безконтактні, з чипом або магнітною смугою. Також через нього можна розплачуватися з Apple Pay або Google Pay.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміські й міжобласні автомобільні, залізничні перевезення пасажирів та авіасполучення.