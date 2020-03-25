АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів

Загальний розмір штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України впродовж 2019 року, становить 8,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Розмір накладених у 2019 році штрафів склав 8,7 млрд грн. Найбільший штраф застосовано в рішенні про вертикальні узгоджені дії виробників сигарет та тютюнового дистриб’ютора «Тедіс» у розмірі 6,5 млрд грн. Також більше 400 млн грн штрафів накладено Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ у справах, які відображають регіональну проблематику", - йдеться у повідомленні.

При цьому за минулий рік до державного бюджету надійшло більше 150 млн грн сплачених штрафів, накладених Комітетом.

Загалом розмір економічного ефекту від минулорічної діяльності органів АМКУ становить 4,33 млрд грн.

У пресслужбі наголосили, що у 2019 році АМКУ припинив 2 071 порушення конкурентного законодавства. Майже 40% з них становили антиконкурентні узгоджені дії, зокрема, змова при проведенні публічних закупівель. Загальна вартість закупівель, на яких було виявлено змови, перевищує 10 млрд грн.

У відомстві зазначили, що за 2019 рік зросла кількість скарг на порушення в сфері публічних закупівель. Торік АМКУ розглянув 11 147 таких скарг, що на 43% більше, ніж за попередній рік.

Також у минулому році Комітетом було припинено 168 порушень, пов’язаних із проявами недобросовісної конкуренції; опрацьовано понад 500 заяв про надання дозволів на концентрацію та узгоджені дії.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році розмір накладених Антимонопольним комітетом штрафів становив 277 млн грн, безпосередньо до державного бюджету надійшло 182,8 млн грн.