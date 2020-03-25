Запаси вугілля в Україні у півтора рази перевищують минулорічні

Станом на 1 березня 2020 року запаси кам’яного вугілля в Україні становили 4,23 млн тонн, на 55,6% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 березня 2020 року запаси кам’яного вугілля в Україні зменшилися на 2,3% порівняно із 1 лютого цього року, до 4,23 млн тонн (на 55,6% більше, ніж на 1 березня 2019 року); важких паливних мазутів – збільшилися на 3,4%, до 86,3 тис. тонн (на 21,8% менше).

Запаси моторних бензинів на початок березня цього року у порівнянні із 1 лютого 2020 року зменшилися на 6,1%, до 157,9 тис. тонн (на 10,5% менше, ніж на 1 березня 2019 року); дизельного палива – збільшилися на 4,6%, до 360,4 тис. тонн (на 5,6% менше); скрапленого газу – збільшилися на 1,8%, до 23,9 тис. тонн (на 37,2% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за минулий місяць в Україні було використано 3,33 млн тонн кам’яного вугілля (на 4,7% менше, ніж за лютий 2019 року); 3,90 млн кубометрів природного газу (на 2,9% менше); 11,0 тис. тонн важких паливних мазутів (на 1,8% більше); 34,7 тис. тонн моторних бензинів (на 2,0% менше); 264,9 тис. тонн дизельного палива (на 10,1% більше); 13,0 тис. тонн скрапленого газу (на 14,8% більше).