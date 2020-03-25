Ціни на молоко: експерти розробили 4 можливі сценарії в умовах пандемії

За результатами вебінару, проведеного міжнародним дослідницьким центром у галузі молочного скотарства IFCN з партнерськими організаціями, експерти визначили основні фактори, які в найближчому майбутньому можуть змінити світові тренди на молочних ринках.

Участь у вебінарі взяли представники молочних асоціацій понад 20-ти країн світу, Аналітичний центр Асоціації виробників молока представляв Україну.

Фіксована лютнева ціна на молоко у світі склала 39,7 дол./100 кг. Попередня оцінка за березень показує зниження ціни до 38 дол. /100 кг. Основним рушієм тут виявився нижчий попит через коронавірус, але при цьому посилився попит на “жири”, що стримує тенденцію зниження.

Серед тих факторів, що зумовлюють рух ціни вверх, – паніка покупців з метою накопичення запасів та потужний експортний попит на молочні жири; фактори низхідного тренду – вплив пандемії на зниження попиту, а також обвал цін на нафту.

Величезне падіння ціни на нафту (-45%) може призвести до зниження ціни на корми в найближчому майбутньому. Крім того, наразі складений оптимістичний прогноз виробництва кормів у Південній півкулі, де збільшені посівні площі в поєднанні зі сприятливими погодними умовами та очікуваним зниженням внутрішнього попиту будуть тиснути на ціни кормів у бік зниження.

У світлі поточних тенденцій та невизначеності на ринку, зумовлених пандемією коронавірусу та падінням цін на нафту, IFCN розробила 4 різні сценарії світових цін на молоко у майбутньому.

1. "Паніка". Світова ціна на молоко в такому разі буде зростати в наступні місяці, але згодом відбудеться значне падіння через "надлишок пропозиції", викликане зниженням попиту. Рушієм цього стане уповільнення економічного зростання в усьому світі та низькі ціни на нафту.

2. "Надлишок пропозиції". Світова ціна на молоко буде знижуватися через значну пропозицію, але після відновлення ціни на нафту та світової економіки, ціна на молоко стабілізується або почне стримане зростання.

3. "Продовольча безпека". Зростання світових цін на молоко у зв’язку з тим, що найбільші країни-виробники й експортери молочних продуктів будуть створювати власні запаси для підвищення внутрішньої продовольчої безпеки. Таким чином, менша кількість молочної продукції буде доступною на світовому ринку.

4. «Майбутні ринки». Комбінація сценарію 2 та 3: це призведе до помірного падіння цін (не такого різкого, як у сценарії 2), після чого відбуватиметься коригування виробництва відносно попиту та стабілізація цін на нижчому рівні.

На думку експертів IFCN, враховуючи нинішні ціни на молочну продукцію, найімовірнішим сценарієм є останній.