Близько 2000 відділень Ощадбанку продовжують повноцінну роботу

Майже 2 000 ключових відділень Ощадбанку в житлових масивах, мікрорайонах та населених пунктах повноцінно працюють.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк працює в штатному режимі й надає весь перелік послуг – від розміщення депозитів до видачі кредитів – як клієнтам-фізособам, так і бізнесу. Майже 2 000 ключових відділень банку в житлових масивах, мікрорайонах та населених пунктах повноцінно працюють", - йдеться у повідомленні.

При цьому Ощадбанк постійно фіксує зростання кількості операцій у системі дистанційного обслуговування «Ощад 24/7», на сьогодні майже на 30%. Це підтверджує, вважають у банку, що названа кількість відділень повністю перекриває всі можливі потреби клієнтів в обслуговуванні.

"Відділеннями банку загалом по країні було проведено 560 тисяч платежів, або більше 112 тисяч щоденно, оформлено близько 7 тисяч депозитів на суму близько 1 млрд 114 млн грн. З них на 130 млн грн відкрито депозитів від 630 нових клієнтів", – наголосив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Як повідомляв Укрінформ, на час карантину Ощадбанк надав підприємцям, які користуються POS-терміналами банку, канікули на сплату щомісячної комісії за користування ними.

Ощадбанк посідає друге місце на ринку торгового еквайрингу в Україні та забезпечує еквайринговими послугами понад 24 тис. клієнтів. Еквайрингова мережа Ощадбанку налічує понад 56 тис. терміналів.