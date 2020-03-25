У США узгодили законопроєкт про підтримку економіки на $2 трильйони

Білий дім та сенатори узгодили масштабний пакет фінансової допомоги для пом'якшення наслідків пандемії Covid-19 на суму $2 трильйони.

Про це заявив представник адміністрації президента США Ерік Віланд, повідомляє CNN.

«Пані та панове, ми це зробили. У нас є угода», - заявив він.

Рішення прокоментував і сенатор-республіканець від штату Кентукі Мітчелл Мак-Коннелл.

«Нарешті у нас є домовленість. Після днів напружених дискусій Сенат досяг двопартійної угоди щодо історичного пакету допомоги у зв’язку з цією пандемією», - наголосив він.

Подробиці угоди не повідомляються, однак наразі відомо, що 250 мільярдів буде виділено на прямі виплати приватним особам і сім'ям, 350 мільярдів доларів — на кредити для малого бізнесу, 250 мільярдів доларів — на виплати у зв'язку з безробіттям та 500 мільярдів доларів — на позики підприємствам, що потерпають від наслідків пандемії.

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Після публікації законопроєкту за нього мають проголосувати верхня та нижня палати Конгресу США.

Раніше представники Демократичної партії двічі блокували ухвалення законопроєкту, оскільки були невдоволені деякими пунктами документу.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я висловила припущення, що США незабаром можуть стати епіцентром глобальної пандемії коронавірусу.

За даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у США зафіксовано 54 881 випадок коронавірусу і 782 смерті. Загалом у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.