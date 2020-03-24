Заморозки не вплинули на стан озимих культур в Україні - експерт

Зниження температури з 21 березня до -5°C не вплинуло на стан та розвиток озимих культур на полях України.

Про це розповіла Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру в коментарі Agravery.com.

За її словами, достовірно говорити про те, як приморозки вплинули на стан озимих культур можна буде лише через 3−5 днів, оскільки рослини — це інерційна система. «Загалом, я не думаю, що зниження температур матиме негативні наслідки для озимих, оскільки це короткочасне похолодання, а для цих культур головне, щоб на глибині вузлів кущення не було мінусових температур», — зазначає Адаменко.

Додамо, що у деяких областях України температура знизилася до -10°C, зокрема на Луганщині. Експерт зауважує, що холодний антициклон протримається на території країни, ще декілька днів, із температурою до -4°C у західних, центральних та північних областях, а ось на сході очікують морозів до -8°C. Проте, вже 26−27 березня температура підвищиться, та становитиме до +4°C вночі, та вдень — до +14°C.

«До кінця місяця на всій території України опадів не прогнозується», — наголосила Тетяна Адаменко.