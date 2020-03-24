Мінфін залучив майже 25 мільярдів від продажу валютних облігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 березня 2020 року залучило до державного бюджету 24,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в доларах США та євро ОВДП зі строком погашення 3 місяці та 1,1 роки відповідно… За підсумками аукціону до державного бюджету було залучено в еквіваленті 24,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Середньозважена ставка дохідності за доларовими облігаціями становила 3%, а за інструментами в євро – 2,22%.

У міністерстві зауважили, що оскільки поточна кон’юнктура на ринку не дозволяє притримуватись стратегії збільшення випусків державного боргу в гривні та віддавати перевагу інструментам з довгим строком погашення, Мінфін активно реагує на зміни на ринку капіталу та використовує валютні фінансові інструменти на внутрішньому ринку, попит на які склався через обмеження українським банкам доступу до купівлі українських суверенних єврооблігацій.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення ОВДП 17 березня 2020 року залучило до державного бюджету 1,90 млрд грн.