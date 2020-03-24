Роздрібні продажі скрапленого газу зросли майже на 40%

За січень-лютий 2020 року в Україні роздрібні продажі скрапленого газу через автозаправні станції (АЗС) збільшилися на 39,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 3,54 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Скрапленого газу (пропану і бутану)за січень-лютий 2020 року автозаправні станції продали на 3,54 млрд грн (на 39,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), дизельного палива – на 5,51 млрд грн (на 16,1% більше).

Також за 2 місяці 2020 року в Україні через (АЗС) було реалізовано моторних бензинів на 6,48 млрд грн (на 7,4% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі бензину А-92 було продано на 2,35 млрд грн (на 0,8% менше); бензину А-95 – майже на 3,94 млрд грн (на 11,7% більше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Держстату, за 2019 рік АЗС України продали моторних бензинів на 45,55 млрд грн (на 6,1% менше, ніж у 2018 році), дизельного палива – на 34,34 млрд грн (на 4,9% менше), скрапленого газу – на 21,44 млрд грн (на 8,3% більше).