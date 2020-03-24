Укргазбанк посилює заходи безпеки для клієнтів та співробітників під час карантину

У державному Укргазбанку впроваджують додаткові заходи для мінімізації поширення коронавірусу в Україні, в рамках яких передбачено, що до обслуговування у відділеннях допускатимуться клієнти виключно в масках.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

“Турбота про клієнтів і співробітників є головними пріоритетами для державного Укргазбанку, а тим більше під час карантину. У держбанку постійно слідкують за ситуацією та регулярно впроваджують додаткові заходи для мінімізації поширення коронавірусу в Україні. Тому вже з 23 березня 2020 року, у зв’язку з посиленням обмежувальних заходів, до обслуговування у відділеннях Укргазбанку допускатимуться клієнти виключно у засобах індивідуального захисту – масках. Водночас всі наші працівники, які обслуговують клієнтів, вже забезпечені захисними масками, рукавичками та іншими необхідними дезінфікуючими засобами», - йдеться у повідомленні Укргазбанку.

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко зазначив, що банку дуже важливо, щоб українці і надалі могли обслуговуватися у його відділеннях без ризику для себе та співробітників. “Також ми слідкуватимемо за тим, щоб у наших відділеннях одночасно не обслуговувалося більше 5 клієнтів. Будь ласка, просимо поставитися з розумінням, якщо ми будемо вимушені попросити вас почекати своєї черги ззовні. Чим менше людей - тим менший ризик. Також наполегливо рекомендуємо користуватися дистанційними каналами доступу до наших банківських продуктів, мінізуючи тим самим фізичне відвідання відділень, а саме: мобільним додатком «ЕКОбанк онлайн», цілодобовим контакт-центром та чат-ботами у месенджерах Facebook, Viber чи Telegram, а також Клієнт інтернет-банкінгом для юридичних осіб», - сказав Шевченко.

Також з метою запобігання розповсюдження вірусу всі працівники та клієнти Укргазбанку проходять обов’язковий температурний скринінг та дезінфекцію рук. У банку зазначають, що вже понад 1300 працівників Укргазбанку перейшли на дистанційну роботу для мінімізації соціальних контактів. Для всього персоналу держбанку також діє низка профілактичних заходів – додаткові перерви для провітрювань та дезінфікуючих прибирань, наявність дезінфікуючих засобів. Всі робочі наради у банку відбуваються виключно в онлайн-режимі.

«Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати стабільну роботу Укргазбанку, особливо – тепер, і докладаємо максимум зусиль, аби наші клієнти отримували необхідні фінансові послуги вчасно та в повному обсязі», - йдеться на сайті держбанку. Наразі всі відділення Укргазбанку працюють у звичайному режимі, за виключенням відділень, що працюють в пунктах контролю через державний кордон України.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 березня зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Фото: Укргазбанк