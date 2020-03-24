Центри "Моррічсервіс" почали працювати виключно в онлайн режимі

Центри ДП "Моррічсервіс" у містах Одеса, Ізмаїл, Херсон, Маріуполь з 24 березня і до скасування карантину в країні, працюють виключно в онлайн режимі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури 24 березня.

"З 24 березня 2020р. центри "Моррічсервіс" у містах: Одеса, Ізмаїл, Херсон, Маріуполь працюють виключно в онлайн режимі за допомогою електронного сервісу "е-Гавань" до скасування дії карантину в країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що центри у цих містах також припиняють прийом "паперових" документів від громадян. "Подачу документів можливо здійснити дистанційно за допомогою електронного сервісу "е-Гавань" який перебував на тестуванні протягом останніх двох місяців", - додають у міністерстві.

Крім того повідомляється, що повноцінний запуск в дію платформи "е-Гавань" готувався на ІІ квартал цього року, але через карантин в країні, обмеження особового фізичного контакту для збереження здоров’я громадян, робота "е-Гавань" починається з 24 березня. Наразі все готово для подачі документів на послуги які надають сервісні центри "Моррічсервіс".

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.