Луганська ТЕС заборгувала 318 мільйонів за газ

Луганська ТЕС з початку лютого 2020 року не має постачальника газу та здійснює його несанкціонований відбір із ГТС через мережу АТ "Луганськгаз".

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"Луганська ТЕС (входить до ТОВ ДТЕК - DTEK Східенерго), з початку лютого 2020 року не має постачальника газу та здійснює його несанкціонований відбір з ГТС через мережу АТ "Луганськгаз", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 лютого обсяг несплаченого відбору газу в грошовому еквіваленті сягнув 318 млн грн.

"21 лютого ми направили листа Луганськгазу з вимогою призупинити розподіл газу для споживача Луганська ТЕС. Але досі з боку облгазу жодних заходів не вчинено, він аргументує свою бездіяльність ухвалою суду, що забороняє відключати Луганську ТЕС", - зазначає компанія.

Оператор ГТС заявляє, що змушений додатково купувати значні обсяги газу, щоб фізично збалансувати ГТС та компенсувати такі несанкціоновані відбори.

Основний обсяг газу Луганська ТЕС використовує для виробництва електричної енергії, а не тепла.

"Розуміючи складну ситуацію в регіоні, ми неодноразово звертались до Кабінету міністрів України та НКРЕКП з проханням вжити заходів щодо вирішення ситуації з постачанням газу на Луганську ТЕС", - додали в ОГТСУ.

Як повідомляв Укрінформ, з червня 2019 року Луганська ТЕС не отримує вугілля, оскільки ДТЕК не отримав квоти на поставки вугілля зі своїх шахт у Ростовській обл. (РФ). Із 27 липня станція перейшла на спалювання природного газу через спрацювання вугільних складів.