Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 120 мільйонів

Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 120 мільйонів

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 12 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 120,44 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (16.03 – 20.03.2020) відбувся продаж активів 12 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 120,44 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 41,81 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 65,80 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,07 млн грн – від реалізації активів групи «цінні папери/корпоративні права», 11,91 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,35 млн грн – від продажу монет та банківських металів, 0,49 млн грн – від продажу інших активів (нестачі, бланки, нематеріальні активи та ін.).

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Як повідомляв Укрінформ, протягом минулого тижня планувалось продати активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 4 810,04 млн грн.

Протягом поточного тижня (23.03 – 27.03.2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 10 057,36 млн грн.

Із них на суму 6 656,53 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на суму 1 421,89 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 766,26 млн грн, цінні папери – за суму 212,68 млн грн.

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