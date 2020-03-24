Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 120 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 12 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 120,44 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (16.03 – 20.03.2020) відбувся продаж активів 12 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 120,44 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 41,81 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 65,80 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,07 млн грн – від реалізації активів групи «цінні папери/корпоративні права», 11,91 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,35 млн грн – від продажу монет та банківських металів, 0,49 млн грн – від продажу інших активів (нестачі, бланки, нематеріальні активи та ін.).

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Як повідомляв Укрінформ, протягом минулого тижня планувалось продати активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 4 810,04 млн грн.

Протягом поточного тижня (23.03 – 27.03.2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 10 057,36 млн грн.

Із них на суму 6 656,53 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на суму 1 421,89 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 766,26 млн грн, цінні папери – за суму 212,68 млн грн.