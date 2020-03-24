У Нацбанку назвали головного драйвера зростання ВВП минулого року

Реальний ВВП у 2019 році збільшився на 3,2%, незначно уповільнившись порівняно з 2018-им (3,4%), при цьому його основним драйвером залишався внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У 2019 році зростання української економіки залишалося стійким: реальний ВВП збільшився на 3,2%, незначно уповільнившись порівняно з 2018 роком (3,4%). У IV кварталі минулого року реальний ВВП зріс на 1,5% у річному вимірі. Фактичні темпи зростання економіки у 2019 році відповідали оцінці Національного банку, опублікованій в Інфляційному звіті за січень 2020 року (3,3%). Основним драйвером зростання реального ВВП у 2019 році залишався внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний", - йдеться в повідомленні.

Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 11,9% після їх збільшення на 9,3% у 2018 році. Споживання підтримували насамперед значні темпи зростання заробітних плат і пенсій. Цьому також сприяли досить високі споживчі настрої населення, а також уповільнення інфляції.

Водночас споживання державного сектору зменшилось (на 4,9%). Це зумовлено передусім очікувано стриманою фіскальною політикою уряду в період пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави.

Вагомим фактором економічного зростання залишалася також інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу зросло на 14,2%. Інвестиційній активності сприяли високі ділові очікування підприємств, покращення фінансових результатів підприємств, ремонтні роботи на окремих промислових підприємствах, зокрема металургічних, а також активна реалізація бізнесом і державою інфраструктурних проєктів, наприклад, у сфері альтернативної енергетики, а також розбудови доріг.

Певне уповільнення інвестиційної активності порівняно з 2018 роком (з 16,6%) зумовлювалося значною мірою статистичним ефектом високої бази порівняння минулого року, що в тому числі відображала продаж операторам мобільного зв’язку ліцензій 4G.

Фізичні обсяги експорту товарів та послуг після незначного зниження у 2018 році помітно зросли у минулому році – на 6,7%. Цьому сприяли високі врожаї сільськогосподарських культур як у 2019 році, так і попереднього року, а також переважно сприятлива світова цінова кон’юнктура у першому півріччі 2019 року.

Водночас значний експорт аграрної продукції та постачання окремих товарів за рахунок продукції, виробленої у попередні періоди, призвели до суттєвого зменшення запасів, особливо в другому півріччі 2019 року.

Прискорилося зростання імпорту – до 6,3% порівняно з 3,0% у 2018 році. Це зумовлено як більшими обсягами імпорту природного газу в умовах невизначеності щодо нового контракту на транзит російського газу, так і стійким внутрішнім попитом, зокрема на машинобудівну продукцію.

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У розрізі видів діяльності суттєвий внесок у зростання ВВП у 2019 році мало будівництво, що відображало високу інвестиційну активність підприємств. Стійкий споживчий попит підтримував зростання доданої вартості в секторах торгівлі та транспорту. Високими темпами зростав також фінансовий сектор. Черговий рекордний врожай підтримував зростання доданої вартості в агросекторі.

Водночас промислове виробництво у 2019 році знизилося через несприятливу зовнішню цінову кон’юнктуру та теплу зимову погоду, що, зокрема, негативно позначилося на показниках енергетичного сектору.