Промислове виробництво скоротилося на 3,1%

За січень-лютий 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-лютому 2020 року порівняно із січнем-лютим 2019 року індекс промислової продукції становив 96,9%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у переробній промисловості за вказаний період виробництво скоротилося на 1,4% порівняно із січнем-лютим 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,3%.

За січень-лютий 2020 року в Україні було видобуто 3,9 млн тонн кам’яного вугілля (на 16,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 279,5 тис. тонн сирої нафти (на 2,7% більше), 131,1 тис. тонн газового конденсату (на 9,9% більше), 3,22 млрд кубометрів природного газу (на 3,0% менше), 8,58 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 2,8% менше).

Також за два місяці 2020 року було вироблено 124,3 тис. кубометрів цегли керамічної (на 9,9% менше, ніж за січень-лютий 2019 року), 937,9 тис. тонн цементу (на 15,7% більше), 3,35 млн тонн чавуну (на 0,6% менше), 1,74 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 9,9% більше).

Електроенергії за січень-лютий 2020 року було вироблено на 9,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, — 26,78 млрд кВт-годин.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.