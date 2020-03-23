Офіційний курс долара перевищив 28 гривень

Національний банк України на вівторок, 24 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 37 копійок - до 28,1126 грн за долар проти 27,7386 грн за долар у понеділок.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 28,1126 грн за долар проти 27,7386 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2463 грн за євро проти 29,6359 грн за євро напередодні.

Національний банк України встановлював курс гривні до долара США вище за 28 гривень востаннє більше року тому, 18 січня 2019 р., – 28,033609 грн за долар.