Офіційний курс долара перевищив 28 гривень

Офіційний курс долара перевищив 28 гривень

Укрінформ
Національний банк України на вівторок, 24 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 37 копійок - до 28,1126 грн за долар проти 27,7386 грн за долар у понеділок.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 28,1126 грн за долар проти 27,7386 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2463 грн за євро проти 29,6359 грн за євро напередодні.

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Національний банк України встановлював курс гривні до долара США вище за 28 гривень востаннє більше року тому, 18 січня 2019 р., – 28,033609 грн за долар.

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