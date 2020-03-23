Держспоживслужба призупинила перевірки до закінчення карантину

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на час карантину зупинила заплановані перевірки господарської діяльності, в тому числі в рамках проєкту «СТОП фальсифікат. МЕД».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Заходи державного контролю, заплановані Держспоживслужбою, в тому числі в рамках масмедійного проєкту «СТОП фальсифікат. МЕД», будуть продовжені після зняття карантину або обмежувальних заходів, визначених законодавством", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що заборона на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності діє у період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19). Це передбачено Законом України від 17 березня 2020 року №530-ІХ.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України встановлено карантин та заборонено роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, а також заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями).

Заборона діє з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року і стосується роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності.

Територіальні органи Держспоживслужби, за розпорядженням головного ветінспектора України, контролюють проведення операторами ринку відкликання та вилучення з обігу меду натурального від виробників Київської, Одеської, Харківської, Дніпропетровської та інших областей, що не відповідає вимогам ДСТУ 4497:2005 (мед натуральний).