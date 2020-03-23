Нацбанк скасував тарифи за платежі в СЕП на час карантину

Національний банк України тимчасово скасував плату за здійснення розрахунків банків у системі електронних платежів Національного банку (СЕП) на період карантину.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк тимчасово скасував тарифи за платежі в Системі електронних платежів (далі – СЕП) на період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу (COVID-19). Протягом цього періоду Національний банк не стягуватиме з банків плату за здійснення розрахунків у системі. Зокрема, з 24 березня 2020 року скасовується діюча плата для банків за оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у СЕП", - йдеться в повідомленні.

Відповідні зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України від 20 березня 2020 року № 36 "Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, та скасування постанови Правління Національного банку України від 27 грудня 2019 року № 160".

Зазначається, що після припинення карантину Національний банк відновить тарифи за послуги, які надаються в СЕП, про що повідомлятиметься додатково.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня 2020 року запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Як відомо, система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.