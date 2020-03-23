Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 17,8%

За січень-лютий 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 17,8% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року, до 128,63 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-лютому 2020 року було місто Київ (майже 34,83 млрд грн; на 11,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (17,0 млрд грн, на 16,6% більше); друге — Харківська (14,14 млрд грн, на 15,2% більше); третє — Одеська (13,33 млрд грн, на 13,9% більше) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за січень-лютий 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (1,60 млрд грн; на 7,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Чернівецької (2,43 млрд грн, на 7,6% більше) та Тернопільської (2,73 млрд грн, на 16,4% більше) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 19,0% більше, ніж у 2018 році.