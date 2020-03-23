Сєверодонецький «Азот» Фірташа не припинятиме роботу на час карантину

Сєверодонецький «Азот» Фірташа не припинятиме роботу на час карантину

Укрінформ
Містоутворююче підприємство Сєверодонецька «Азот» не припинятиме роботу через епідемію коронавірусу.

Про це на засіданні обласного штабу з питань запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заявив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«Хочу повідомити, що ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання Азот» включене до переліку стратегічних об’єктів і не припинятиме свою роботу на період карантину», - зазначив голова облдержадміністрації.

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Також на порядку денному засідання було питання пришвидшення початку тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-досліджень) на базі вірусологічної лабораторії Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України.

"Негайно запустити ПЛР-дослідження необхідно, оскільки щодня додому повертаються заробітчани. Усі, хто перебуває на самоізоляції, мають бути протестовані", - сказав Гайдай.

Крім того, доручено Головному управлінню ДСНС у Луганській області врегулювати проблему безпечного транспортування громадян, які повернулися в область з-за кордону.

Слід відзначити, що відучора усі, хто перетинає державний кордон України через пункти в’їзду-виїзду на території області, дають письмову згоду на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів.

Також очільник Луганщини доручив забезпечити щоденне обстеження та температурний скринінг водіїв таксі, зокрема, й тих, що здійснюють доставку продуктів на замовлення. Дотримання підвищених санітарних норм контролюватимуть Укртрансбезпека та Нацполіція.

Керівники місцевих органів влади мають оперативно відзвітувати про використання отриманих минулого тижня двох мільйонів гривень з обласного бюджету, а також визначити додаткову потребу у масках та антисептиках.

Наразі Луганська область не значиться серед уражених коронавірусом.

В Україні на сьогодні зафіксовано 73 випадки зараження Covid-19. За минулу добу, за даними ЦГЗ, зафіксовано 26 нових випадків.

Азотний бізнес є одним із ключових напрямів для Group DF. Цей бізнес представлено холдинговою компанією OSTCHEM, яка об’єднує активи групи з виробництва азотних добрив, їх дистрибуції та транспортування: Азот (Черкаси, Україна), Концерн Стирол (Горлівка, Україна), Сєвєродонецьке об’єднання Азот (Сєвєродонецьк, Україна), Рівнеазот (Рівне, Україна) та Nitrofert (Естонія).

Group DF працює у 11 країнах євразійського регіону. Засновником та власником Group DF є Дмитро Фірташ.

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