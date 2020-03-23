Сєверодонецький «Азот» Фірташа не припинятиме роботу на час карантину

Містоутворююче підприємство Сєверодонецька «Азот» не припинятиме роботу через епідемію коронавірусу.

Про це на засіданні обласного штабу з питань запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заявив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«Хочу повідомити, що ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання Азот» включене до переліку стратегічних об’єктів і не припинятиме свою роботу на період карантину», - зазначив голова облдержадміністрації.

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Також на порядку денному засідання було питання пришвидшення початку тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-досліджень) на базі вірусологічної лабораторії Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України.

"Негайно запустити ПЛР-дослідження необхідно, оскільки щодня додому повертаються заробітчани. Усі, хто перебуває на самоізоляції, мають бути протестовані", - сказав Гайдай.

Крім того, доручено Головному управлінню ДСНС у Луганській області врегулювати проблему безпечного транспортування громадян, які повернулися в область з-за кордону.

Слід відзначити, що відучора усі, хто перетинає державний кордон України через пункти в’їзду-виїзду на території області, дають письмову згоду на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів.

Також очільник Луганщини доручив забезпечити щоденне обстеження та температурний скринінг водіїв таксі, зокрема, й тих, що здійснюють доставку продуктів на замовлення. Дотримання підвищених санітарних норм контролюватимуть Укртрансбезпека та Нацполіція.

Керівники місцевих органів влади мають оперативно відзвітувати про використання отриманих минулого тижня двох мільйонів гривень з обласного бюджету, а також визначити додаткову потребу у масках та антисептиках.

Наразі Луганська область не значиться серед уражених коронавірусом.

В Україні на сьогодні зафіксовано 73 випадки зараження Covid-19. За минулу добу, за даними ЦГЗ, зафіксовано 26 нових випадків.

Азотний бізнес є одним із ключових напрямів для Group DF. Цей бізнес представлено холдинговою компанією OSTCHEM, яка об’єднує активи групи з виробництва азотних добрив, їх дистрибуції та транспортування: Азот (Черкаси, Україна), Концерн Стирол (Горлівка, Україна), Сєвєродонецьке об’єднання Азот (Сєвєродонецьк, Україна), Рівнеазот (Рівне, Україна) та Nitrofert (Естонія).

Group DF працює у 11 країнах євразійського регіону. Засновником та власником Group DF є Дмитро Фірташ.