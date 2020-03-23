Вантажообіг українського транспорту зменшився на 16%

Вантажообіг транспортних підприємств України за січень-лютий 2020 року зменшився на 16,0% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року, до 43,4 млрд тонно-кілометрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-лютому 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 43,4 млрд тонно-кілометрів, або 84,0% від обсягу січня-лютого 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом всі вітчизняні підприємства транспорту за січень-лютий 2020 року перевезли 90,1 млн тонн вантажів, на 10,7% менше у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.

Вантажообіг залізничного транспорту за січень-лютий 2020 року становив 27,78 млрд тонно-кілометрів (на 4,8% менше, ніж за відповідний період 2019 року), було перевезено 47,3 млн тонн вантажів (на 2,6% менше).

Вантажообіг автотранспорту за два місяці цього року становив 6,93 млрд тонно-кілометрів (на 2,8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), було перевезено 28,2 млн тонн вантажів (на 9,7% менше).

Вантажообіг водного транспорту за вказаний період становив майже 370,2 млн тонно-кілометрів (на 0,2% більше, ніж за січень-лютий 2019 року), було перевезено 0,5 млн тонн вантажів (на 13,1% більше).

Вантажообіг авіаційного транспорту у січні-лютому 2020 року дорівнював 29,4 млн тонно-кілометрів (на 38,6% менше, ніж за відповідний період 2019 року), було перевезено 10 тис. тонн вантажів (на 11,3% менше).

Вантажообіг трубопровідного транспорту за цей період становив 8,30 млрд тонно-кілометрів (на 46,0% менше, ніж за січень-лютий 2019 року), було прокачано 14,1 млн тонн вантажів (на 31,6% менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, вантажообіг українського транспорту за 2019 рік збільшився на 2,1% у порівнянні із 2018 роком — до 338,9 млрд тонно-кілометрів.