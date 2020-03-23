Нацбанк переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7 через карантин

Національний банк переніс строк запровадження роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) у режимі 23/7 y зв'язку із встановленням на території України карантину.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк переносить строк запровадження роботи системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) у режимі 23/7. Це зумовлено розумінням труднощів, які виникли у персоналу банків y зв'язку із встановленням на території України карантину та заходами щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину. Національний банк повідомлятиме про це додатково.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк планував перехід системи електронних платежів Національного банку на розширений регламент роботи з 1 квітня 2020 року, що передбачало доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Як відомо, система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.