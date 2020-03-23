Нацбанк переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7 через карантин

Нацбанк переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7 через карантин

Укрінформ
Національний банк переніс строк запровадження роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) у режимі 23/7 y зв'язку із встановленням на території України карантину.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк переносить строк запровадження роботи системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) у режимі 23/7. Це зумовлено розумінням труднощів, які виникли у персоналу банків y зв'язку із встановленням на території України карантину та заходами щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину. Національний банк повідомлятиме про це додатково.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк планував перехід системи електронних платежів Національного банку на розширений регламент роботи з 1 квітня 2020 року, що передбачало доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Як відомо, система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.

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