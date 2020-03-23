Мінекономіки назве підприємства, які працюватимуть за будь-яких умов

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства формує перелік критично важливих підприємств, які працюватимуть за будь-яких умов.

Про це повідомляє Мінекономіки у Facebook.

"Мінекономрозвитку формує перелік критично важливих підприємств, які працюватимуть за будь-яких умов. Список готується не за назвами підприємств, а за галузями, які відповідають за життєзабезпечення населення та базуватиметься на досвіді Італії та Америки", - йдеться в повідомленні.

По суті, не працюватиме лише сфера послуг (за винятком продуктових магазинів, аптек, лікарень і ветаптек та ветлікарень) і громадський транспорт.

Міністерство прагне максимально зберегти робочі місця, але із дотриманням усіх необхідних карантинних норм.