Мінекономіки назве підприємства, які працюватимуть за будь-яких умов
КАРАНТИН
Укрінформ
Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства формує перелік критично важливих підприємств, які працюватимуть за будь-яких умов.
Про це повідомляє Мінекономіки у Facebook.
"Мінекономрозвитку формує перелік критично важливих підприємств, які працюватимуть за будь-яких умов. Список готується не за назвами підприємств, а за галузями, які відповідають за життєзабезпечення населення та базуватиметься на досвіді Італії та Америки", - йдеться в повідомленні.
По суті, не працюватиме лише сфера послуг (за винятком продуктових магазинів, аптек, лікарень і ветаптек та ветлікарень) і громадський транспорт.
Міністерство прагне максимально зберегти робочі місця, але із дотриманням усіх необхідних карантинних норм.