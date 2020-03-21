Розв’язка Дарницького мосту: суд США відмовив у стягненні з України $1 мільярда

Суд у США відмовив у стягненні з України 1 млрд дол. через втрату прав на користування земельною ділянкою для будівництва розв’язки Дарницького мосту у Києві.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook.

«З України намагались стягнути 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США у зв’язку з втратою прав на користування земельною ділянкою задля будівництва розв’язки Дарницького мосту (Київ)… Федеральний суд округу Колумбія (США) у вимогах позивачів відмовив», - написав Малюська.

Він повідомив. що позивачами були ТОВ «Люксекспрес-ІІ», американська компанія Alamo Group Inc. та двоє фізичних осіб. Водночас відповідачами були Арсеній Яценюк, Віктор Шокін, Віктор Янукович, Віктор Пшонка, Микола Азаров, Андрій Клюєв та низка інших колишніх українських урядовців.

Малюська нагадав, що історія спору тягнеться з 2003 року, коли вирішили будувати залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро. А з 1998 року ці землі перебували в довгостроковій оренді в позивача, який будував там мікроринок.

Почалася тривала суперечка між будівельниками мостового переходу та орендарями земельної ділянки. Численні перевірки прокуратурою та контролюючими органами виявляли нецільове використання орендарями земельних ділянок та об’єктів. В українських судах різної інстанції відбулося чимало судових процесів, які зрештою закінчилися не на користь орендарів земельної ділянки. З 2016 року ця справа потрапила в американські суди.

«Стратегія захисту держави Україна у аналогічних провадженнях ґрунтується, в першу чергу, на юрисдикційному імунітеті держави від проваджень у судах іноземних держав. В американському законодавстві цей принцип встановлений Законом США «Про імунітет іноземних держав» (Foreign Sovereign Immunities Act)», - розповів міністр.

За його словами, Україні вдалося довести відсутність комерційного зв'язку між спором та США, а також апелювати до юридичних стандартів американського судочинства, яке може відмовити в імунітеті лише «виразно та безсумнівно».

Малюська наголосив, що ухвалення рішення на юрисдикційній стадії розгляду справи є вкрай сприятливим для держави, оскільки дозволяє уникнути суттєвих витрат і навантаження, як то витребування документів, надання пояснень, допит свідків тощо.

«Така процедура є вкрай обтяжливою для держави, оскільки зазвичай документи та матеріали, що мають значення для розгляду справи по суті, не зберігаються, а тому згідно з американським процесуальним законом до держави як відповідача у процесі можуть бути застосовані санкції», - пояснив міністр.