За період карантину споживання електроенергії впало на 4%

З моменту впровадження карантину 12 березня споживання електроенергії в Україні знизилося майже на 4%.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК Укренерго".

"З моменту впровадження карантину 12 березня через загрозу епідемії коронавірусу Covid-19 споживання електроенергії в Україні знизилося майже на 4%: з 411 млн кВт-год. до впровадження карантину 11 березня до 395,6 кВт-год. 19 березня", - йдеться у повідомленні.

Окрім карантинних заходів, як то обмеження роботи об’єктів комунально-побутового сектору, торгово-розважальних центрів (ТРЦ), підприємств сфери послуг, навчальних закладів, обмеження виробництва промпідприємств тощо, зниженню споживання електроенергії сприяє тепла весняна погода.

"Так, середньодобова температура протягом 11-19 березня у 2020 році була на 1°С вище, ніж в аналогічний період 2019 року: 5,7°С проти 4,7°С. Разом з цим, середньодобове споживання в аналогічному періоді 2019 року було вищим майже на 7%", - зазначили у компанії.

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Зменшенню електроспоживання надалі сприятиме як подальше весняне потепління, так і поступове зниження обсягів теплопостачання при досягненні середньодобової температури +8°С протягом певного періоду.

"Одним із основних наслідків зниження споживання є обмеження імпорту електроенергії, виробництва електроенергії з традиційної генерації та відновлюваних джерел енергії під час пікових навантажень в енергосистемі. Ці заходи будуть застосовуватись для дотримання меж оперативної безпеки енергосистеми України", - додали в Укренерго.

В Україні з 12 березня до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19