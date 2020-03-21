Агрохолдинг МХП дає 15 мільйонів на боротьбу з коронавірусом у Вінницькій області

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" виділяє 15 млн грн на боротьбу з коронавірусом у Вінницькій області.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МХП.

"Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" виділяє 15 млн грн на боротьбу з коронавірусом у Вінницькій області. Цього тижня голова Вінницької ОДА разом з агрохолдингом МХП розробили оперативний план протидії поширенню коронавірусу. Створено комісію, найближчими днями розпочне роботу відповідний штаб", - йдеться у повідомленні.

Вже вироблена загальна стратегія по запобіганню коронавірусу, де кожен має свою роль і завдання. МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта та кисневим концентратором для усіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення. Винятком є лише Вінницька міська клінічна лікарня, оскільки фінансування на закупівлю обладнання для неї буде здійснено з інших джерел.

Крім того, як зазначається, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупки засобів індивідуального захисту.

Додатково агрохолдинг буде надавати допомогу в пошуку та придбанні усіх необхідних ЗІЗ та медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення.

Цим прикладом МХП передає естафету усім соціально-відповідальним бізнесам.

"До цієї ініціативи активно долучилась частина наших земляків депутатів-мажоритарників. Так, на понеділок 23 березня заплановано їх робочу нараду з губернатором Вінницької ОДА Владиславом Скальським, на якій будуть сплановані подальші дії. Влада Вінниччини та МХП закликають інший бізнес, виробничі потужності яких функціонують на території області, брати активну участь у зменшенні ризиків поширення коронавірусу", - зазначає пресслужба МХП.

У кожній області бізнес, що є соціально відповідальним та переймається долею нашої країни, має взяти на себе зобов'язання по фінансуванню та допомозі в забезпеченні лікарень першочерговим обладнанням та засобами індивідуального захисту, а також підтримкою соціально незахищених верств населення. Разом легше перемагати загрозу, що стоїть у нас на порозі, вважають у МХП.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання на Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.