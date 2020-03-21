Авіагалузь потребує держпідтримки для подолання наслідків кризи - експерт

Авіагалузь відчула скорочення ринку ще до запровадження карантину в Україні - і зараз потребує підтримки держави.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" сказав радник генерального директора авіакомпанії SkyUP Дмитро Сєроухов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми відчули зниження ще до запровадження карантину в Україні. Вірус з'явився в Китаї ще в січні, а ми оперували з Китаєм, возили туди туристів. Падіння пішло, коли припинилося сполучення. Звідти ж пішло падіння на ринку в плані попиту - турист став боятися набагато раніше ", - сказав експерт.

За його словами, після запровадження карантину компанія не стала скорочувати персонал, оскільки працює над поверненням українців з-за кордону.

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"Створено штаб у SkyUp, JoinUp і Міністерстві інфраструктури. Ці три команди постійно взаємодіють... Однак ринку немає. Зараз ми ще живемо, у нас є подушка безпеки. Однак вона не нескінченна. Без підтримки ми не витягнемо", - резюмував Сєроухов.