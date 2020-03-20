Кабмін формує стратегічну раду з найкращих економістів країни

Кабінет міністрів формує стратегічну раду з найкращих економістів країни для прийняття рішень щодо подальших економічних кроків.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеовключення в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми приділяємо увагу і питанню економічної кризи, тому що виділення коштів сьогодні, режим, коли ми всі наші кошти пускаємо на порятунок життя і здоровя українців, - через два-три місяці він призведе до запитання, як ми будемо жити далі. Тому вже сьогодні ми формуємо стратегічну раду, яка буде включати в себе найкращих економістів України, ми запрошуємо всіх до роботи і будемо вирфішувати планомірно питання майбутніх наших економічних кроків, економічного зростання", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що виклик номер один для уряду - не допустити поширення коронавірусу і вберегти якомога більше життів.

Як повідомлялося, станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.