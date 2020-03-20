Ощадбанк на час карантину скасовує плату за користування POS-терміналами у торгівлі

На час карантину торговці можуть отримати канікули зі сплати комісії Ощадбанку за користування POS-терміналами; для цього їм слід звернутися до фінустанови.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"На підтримку клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу, що змушені в період карантину тимчасово призупинити діяльність, Ощадбанк надає канікули на сплату щомісячної комісії за користування POS-терміналами", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі пояснили, що для отримання цієї пільги необхідно звернутись до того відділення Ощадбанку, яке обслуговує торговельний заклад.

«На період карантину багато торговців – від дрібних до великих ТРЦ – вимушені були припинити роботу. Ми хочемо їх підтримати, тому скасовуємо щомісячну плату за користування терміналами на час карантину», – пропоментував заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Як повідомлялось, Ощадбанк посідає друге місце на ринку торгового еквайрингу в Україні та забезпечує еквайринговими послугами понад 24 тис. клієнтів. Серед них вітчизняні та світові бренди, державні установи, навчальні, культурні та спортивні заклади, громадський транспорт.

Еквайрингова мережа Ощадбанку налічує понад 56 тис. терміналів.

Еквайринг - це відшкодування банком грошових коштів на поточний рахунок організації на суму всіх операцій, проведених на обладнанні банку (POS-терміналах) за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. За надання цієї послуги банк отримує комісійну винагороду.