У Луцьку зупиняють на карантин стратегічне підприємство - завод "Мотор"

У Луцьку стратегічне підприємство, яке спеціалізується на ремонті авіадвигунів, завод "Мотор" закривають на карантин з 23 березня до 3 квітня.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19 на ДП "ЛРЗ "Мотор" у період з 23 березня до 3 квітня 2020 року наказом по підприємству від 19.03.2020 року №5-од "Про запровадження заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Covid-19" запроваджено простій у зв’язку з карантином", - йдеться у повідомленні.

У профспілковій організації заводу зазначили, що на час карантину працівникам буде повністю збережено середній заробіток.

Такох у профспілці наголосили, що увесь час простою працівники зобов’язані перебувати вдома, бути на телефонному зв’язку. При появі симптомів вірусної інфекції у них чи членів їх сімей - негайно звернутись до сімейного лікаря (лікувального закладу) та повідомити безпосереднього керівника. Ті, хто контактував з особами, які прибули з країн чи регіонів, де були зафіксовані випадки зараження коронавірусом, зобов’язані перебувати в режимі самоізоляції.

Працівникам, які залучені до робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів, при вході на підприємство вимірюватимуть температуру, оброблятимуть руки дезрозчином та видаватимуть захисні маски.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.