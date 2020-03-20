Банк Англії рекордно знизив облікову ставку для порятунку економіки

Банк Англії рекордно знизив облікову ставку для порятунку економіки

Укрінформ
Центральний банк Англії оголосив програму підтримки економіки на 200 мільярдів фунтів стерлінгів у зв'язку зі світовою пандемією. Вона передбачає зниження ключової відсоткової ставки до 0,1% річних.

Про це йдеться на сайті банку Англії.

"Передбачається купівля державних облігацій Сполученого Королівства Банком Англії та корпоративних облігацій нефінансового інвестиційного класу на 200 мільярдів фунтів стерлінгів з загальної суми 645 мільярдів фунтів, що фінансуються за рахунок випуску резервів центрального банку, та скорочення облікової ставки на 15 базисних пунктів до 0,1%", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Федеральна резервна система США знизила ставку вперше з 2008 року

Купівля, оголошена сьогодні, буде здійснена, як тільки це буде оперативно можливо, залежно від функціонування ринку. Купівля комерційних паперів забезпечить фінансування підприємствам, що роблять істотний внесок у економіку Великої Британії, щоб підтримати їх у виплатах зарплат, орендної плати та рахунків постачальників, з чим у багатьох виникли труднощі пов'язані з пандемією вірусу Covid-19. Що нижчою буде облікова ставка — тим дешевшими стануть кредити для населення та бізнесу й тим більше буде стимулюватися споживання (більше купуватимуться товарів та послуг).

Читайте також: Україна vs криза: стати сильнішими або втратити все

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-