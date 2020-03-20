Банк Англії рекордно знизив облікову ставку для порятунку економіки
Про це йдеться на сайті банку Англії.
"Передбачається купівля державних облігацій Сполученого Королівства Банком Англії та корпоративних облігацій нефінансового інвестиційного класу на 200 мільярдів фунтів стерлінгів з загальної суми 645 мільярдів фунтів, що фінансуються за рахунок випуску резервів центрального банку, та скорочення облікової ставки на 15 базисних пунктів до 0,1%", - йдеться у повідомленні.
Купівля, оголошена сьогодні, буде здійснена, як тільки це буде оперативно можливо, залежно від функціонування ринку. Купівля комерційних паперів забезпечить фінансування підприємствам, що роблять істотний внесок у економіку Великої Британії, щоб підтримати їх у виплатах зарплат, орендної плати та рахунків постачальників, з чим у багатьох виникли труднощі пов'язані з пандемією вірусу Covid-19. Що нижчою буде облікова ставка — тим дешевшими стануть кредити для населення та бізнесу й тим більше буде стимулюватися споживання (більше купуватимуться товарів та послуг).
Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.