Банк Англії рекордно знизив облікову ставку для порятунку економіки

Центральний банк Англії оголосив програму підтримки економіки на 200 мільярдів фунтів стерлінгів у зв'язку зі світовою пандемією. Вона передбачає зниження ключової відсоткової ставки до 0,1% річних.

Про це йдеться на сайті банку Англії.

"Передбачається купівля державних облігацій Сполученого Королівства Банком Англії та корпоративних облігацій нефінансового інвестиційного класу на 200 мільярдів фунтів стерлінгів з загальної суми 645 мільярдів фунтів, що фінансуються за рахунок випуску резервів центрального банку, та скорочення облікової ставки на 15 базисних пунктів до 0,1%", - йдеться у повідомленні.

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Купівля, оголошена сьогодні, буде здійснена, як тільки це буде оперативно можливо, залежно від функціонування ринку. Купівля комерційних паперів забезпечить фінансування підприємствам, що роблять істотний внесок у економіку Великої Британії, щоб підтримати їх у виплатах зарплат, орендної плати та рахунків постачальників, з чим у багатьох виникли труднощі пов'язані з пандемією вірусу Covid-19. Що нижчою буде облікова ставка — тим дешевшими стануть кредити для населення та бізнесу й тим більше буде стимулюватися споживання (більше купуватимуться товарів та послуг).

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.