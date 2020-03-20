В Україні зросла реалізація більшості видів сільгосппродукції

За січень-лютий 2020 року сільськогосподарські підприємства наростили обсяги реалізації більшості видів продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-лютий 2020 року сільськогосподарські підприємства України реалізували 6,34 млн тонн зернових та зернобобових (на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року). У тому числі було продано 1,39 млн тонн пшениці (на 12,1% більше), 4,57 млн тонн кукурудзи на зерно (на 3,5% менше), 260,9 тис. тонн ячменю (на 255,9% більше), 10,1 тис. тонн жита (на 53,0% менше).

Реалізація насіння олійних культур сількосппідприємствами зросла за вказаний період до 1,82 млн тонн (на 15,1% більше у порівнянні із січнем-лютим 2019 року). У тому числі було продано 1,32 млн тонн насіння соняшнику (на 17,7% більше), 494,0 тис. тонн сої (на 11,3% більше), 5,6 тис. тонн ріпаку (на 60,9% менше).

Також за два місяці 2020 року сількосппідприємства реалізували 38,0 тис. тонн картоплі (на 16,5% більше, ніж за січень-лютий 2019 року), 42,3 тис. тонн овочів (на 20,3% більше), 28,1 тис. тонн плодових та ягідних культур (на 11,5% менше).

Дещо зменшили агропідприємства обсяги реалізації живих сільськогосподарських тварин у січні-лютому 2020 року, до 138,5 тис. тонн (на 10,0% менше, ніж за січень-лютий 2019 року). Зокрема, було продано 23,4 тис тонн великої рогатої худоби (на 1,4% більше), 66,3 тис. тонн свиней (на 3,0% більше), 48,4 тис. тонн свійської птиці (на 26,7% менше).

Також за 2 місяці 2020 року було реалізовано 414,4 тис. тонн сирого молока (на 4,2% більше, ніж за січень-лютий 2019 року), 81,8 тис. тонн цукру (на 28,4% менше), 1,39 млн штук яєць.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік в Україні було реалізовано на забій близько 3,5 млн тонн сільськогосподарських тварин (на 4,8% більше у порівнянні з 2018 роком), вироблено близько 9,69 млн тонн молока (на 3,7% менше), одержано 16,68 млрд яєць свійської птиці (на 3,4% більше).