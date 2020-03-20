Світове зниження цін на енергоносії заощадить Україні $5-6 мільярдів - Нацбанк

Якщо тенденція у світі до зниження ціни на нафту та енергоносії збережеться, то Україна в 2020 році може заощадити близько 5-6 мільярдів доларів.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо дивитися на наш платіжний баланс, то в нашому поточному рахунку є і позитивні чинники, і негативні чинники впливу. Насамперед, це падіння цін на нафту, енергетичні товари, які становлять 20% нашого імпорту, - минулого року це було 12 млрд дол. Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може привести до того, що цього року лише на цьому ми заощадимо 5 або 6 млрд дол", - сказав Сологуб.

Як відомо, нафта продовжує падати в ціні, незважаючи на зусилля світових центральних банків та урядів щодо боротьби з наслідками спалаху коронавірусу COVID-19.

Котирування нафти почали знижуватися 9 березня після розриву угоди ОПЕК+ по скороченню виробництва та після початку цінової війни.

Ціни на нафту впали минулого тижня на 27%, до $33-34 за барель. На початку цього тижня вони продовжували знижуватися. У середу, 18 березня, вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опускалася нижче $25 за барель. У четвер ціни почали зростати. Вартість Brent досягала $29,28 за барель.

На максимумах у січні 2020 року ціна бареля Brent перевищувала $71.За 2,5 місяці її вартість знизилася більш як на $40.