Ощадбанк виплатив $250 мільйонів за єврооблігаціями

Ощадбанк виплатив 250 млн дол. США за єврооблігаціями 2013 року, а також здійснив виплату купонного доходу.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» згідно зі встановленим графіком у повному обсязі здійснило виплату в сумі 250 млн дол. США, що становить 50% загального обсягу емісії єврооблігацій на 500 млн дол. (ISIN: XS1273034444)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається , що разом із плановим погашенням Ощадбанк також здійснив виплату купона.

Випуск був здійснений Ощадбанком у вигляді нот участі у кредиті (loan participation notes, LPN) у 2013 році та у 2015 році репрофільований в рамках домовленостей із Спеціальним комітетом кредиторів відповідно до вимог Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) Міжнародного валютного фонду.

Репрофілювання випуску єврооблігацій передбачало, серед іншого, амортизаційну структуру погашення та продовження кінцевого строку погашення до 2025 року.

У банку наголосили, що залишок основної суми буде погашено десятьма рівними частинами кожні півроку, починаючи з вересня 2020 року, з остаточним погашенням 20 березня 2025 року.

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Як повідомляв Укрінформ, ПАТ «Державний ощадний банк» було створене у травні 1999 року шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України на ВАТ «Державний ощадний банк», тип якого пізніше було змінено на публічне акціонерне товариство.

Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1991 року за №4.

100% акцій Ощадбанку належать державі. Банк посідає друге місце у банківській системі України за розміром активів, за розміром залучених коштів клієнтів та за обсягом виданих кредитів.