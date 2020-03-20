В Україні запустили комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус"

Команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті видання.

"Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні", - наголошується у повідомленні.

Як зазначають розробники, в рамках платформи, можна: звернутися по будь-яку допомогу, що пов’язана з епідемією – засобами захисту, ліками тощо; отримати оперативну інформацію про потреби для подолання епідемії та конкретні дії з допомоги; знайти контакти оперативних штабів у містах України, куди можна звернутися у разі важкої ситуації; пожертвувати кошти на подолання епідемії.

Зайти на платформу можна за посиланням. Телефон кол-центру платформи: 044 585 65 16.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.