Оператор ГТС України інвестує 39 мільярдів в інфраструктуру упродовж 10 років

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила план розвитку газотранспортної системи на 2020-2029 роки.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Згідно з документом, за 10 років компанія (ОГТСУ - ред.) інвестує в інфраструктуру ГТС 38,718 млн грн без ПДВ. Зокрема, у 2020 році – 1 493 млн грн, у 2021-2022 роках – 19 699 млн грн, у 2023-2029 роках – 17 526 млн грн", - ідеться у повідомленні.

План розвитку базується на прогнозі розвитку внутрішнього видобутку та споживання газу, а також на обсягах транзиту відповідно до нової угоди з Газпромом.

Затверджена стратегія передбачає, що капітальні інвестиції будуть проводитися тільки в ті об’єкти ГТС, які будуть використовуватися за умови відсутності транзиту, а основні заходи будуть спрямовані на оптимізацію ГТС відповідно до наявних та прогнозованих обсягів транспортування.

Найбільшими проєктами стануть масштабні реконструкції компресорних станцій: КС «Бар», «Яготин», КС «Диканька», «Бердичів», «Олександрівка», «Комарно», «Красилів», «Ужгород», «Долина» та «Богородчани». Також буде проведено капітальну модернізацію близько 100 газорозподільних станцій (ГРС) у всіх регіонах України.

У 2020 році кошти будуть розподілені так: інвестиції в компресорні станції становитимуть 690 млн грн, модернізація і закупівля техніки – 256 млн грн, реконструкція і капітальні ремонти газопроводів – 251 млн грн, придбання сучасних приладів діагностики і протиаварійних заходів – 92 млн грн, реконструкція газорозподільних станцій – 16 млн грн, розвиток ІТ – 600 тис. грн, а також 187 млн грн – на інші статті витрат (проєктно-вишукувальні роботи, обладнання, оформлення документів на землю тощо).

Ключовими об’єктами інвестицій цьогоріч стануть реконструкція КС «Бар», модернізація підстанцій на 5 компресорних станціях та капітальний ремонт на 5 ділянках магістральних газопроводів. Окрім того, заплановані реконструкції ГРС «1-А м. Київ», «Овідіополь», «Угринів», «Старий Лисець», «Стримба» та пунктів вимірювання витрат газу ГВС «Візирка».

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Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 24 грудня 2019 року прийняла остаточне рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України».

ОГТСУ отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.

Сукупний дохід ОГТСУ у 2020-2024 роках становитиме 225 млрд гривень. Із них 40 млрд гривень – від транспортування газу всередині України та 185 млрд гривень – від транзиту (за поточними тарифами на транспортування газу, затвердженими НКРЕКП).