Укртрансгаз готує підземні сховища до закачування

АТ "Укртрансгаз" готує підземні сховища газу до сезону закачування. Два ПСГ вже працюють в режимі закачування і до них було доправлено 53 млн куб. м блакитного палива.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Клієнти компанії можуть наразі замовляти обидві ці послуги", - зазначили у компанії.

Два ПСГ вже працюють в режимі закачування, і до них було доправлено 53 млн куб. м блакитного палива. Решта сховищ готуються до виходу в нейтральний період – на них здійснюватимуться регламентні та ремонтні роботи перед початком закачування.

"Для тих, хто не встиг замовити річну гарантовану потужність, доступними є послуги закачування та відбору газу на переривчастій основі – місячній або добовій. Однак, тут варто враховувати технічні особливості газосховища в нейтральному періоді – у цей час доступ замовника до потужностей може бути обмежений. Щоб уникнути таких обмежень у майбутньому, оператор газосховищ рекомендує клієнтам на наступний рік замовляти річну гарантовану потужність", - зазначили в Укртрансгазі.

Наразі, за даними компанії, у сховищах зберігається 15,9 млрд кубометрів газу. З них у режимі "митного складу" – 1,6 млрд кубометрів, що належать трейдерам з таких країн, як Швейцарія, Франція, США, Естонія, Чехія, Словаччина, Польща, Німеччина, Ірландія.