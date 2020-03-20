Укртрансгаз готує підземні сховища до закачування
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".
"Укртрансгаз завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Клієнти компанії можуть наразі замовляти обидві ці послуги", - зазначили у компанії.
Два ПСГ вже працюють в режимі закачування, і до них було доправлено 53 млн куб. м блакитного палива. Решта сховищ готуються до виходу в нейтральний період – на них здійснюватимуться регламентні та ремонтні роботи перед початком закачування.
"Для тих, хто не встиг замовити річну гарантовану потужність, доступними є послуги закачування та відбору газу на переривчастій основі – місячній або добовій. Однак, тут варто враховувати технічні особливості газосховища в нейтральному періоді – у цей час доступ замовника до потужностей може бути обмежений. Щоб уникнути таких обмежень у майбутньому, оператор газосховищ рекомендує клієнтам на наступний рік замовляти річну гарантовану потужність", - зазначили в Укртрансгазі.
Наразі, за даними компанії, у сховищах зберігається 15,9 млрд кубометрів газу. З них у режимі "митного складу" – 1,6 млрд кубометрів, що належать трейдерам з таких країн, як Швейцарія, Франція, США, Естонія, Чехія, Словаччина, Польща, Німеччина, Ірландія.