Через ProZorro вже можна закупити експрес-тести на коронавірус

У ProzorroMarket доступні для закупівель тести на Covid-19.

Про це у Facebook повідомляє ДП "Медичні закупівлі".

"У ProzorroMarket вже доступні до замовлення експрес-тести для діагностики коронавірусу Covid-19. Заходьте в категорію "Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання". Тести є в наявності за ціною від 320 грн за 1 шт (по Києву) та 390 грн за 1 шт для Одеси, Львова та Харкова. Мінімальне замовлення від 8000 грн і 9750 грн, відповідно. Ми запрошуємо замовників (суб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері медичних сервісів та послуг) здійснювати їх закупівлю через платформу #ProzorroMarket. Фахівці ДП супроводжуватимуть вас в цьому процесі, аби закупівля пройшла швидко і надійно", - йдеться у повідомленні

У ДП "Медичні закупівлі" також зазначили, що ведуть роботу над розширенням асортименту товарів для запобігання та боротьби з Covid-19: масок, захисних костюмів, тест-систем, антисептиків, бахіл тощо.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 21 випадок коронавірусу, три випадки - летальні.