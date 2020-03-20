Американські авіакомпанії просять уряд про державну фінансову підтримку

Аби уникнути колапсу через епідемію коронавірусу, американські авіакомпанії просять в уряду США надати фінансову допомогу.

Про це йдеться у запиті об’єднання “Авіакомпанії для Америки”, яке представляє інтереси авіаційної індустрії США, пише Politico.

“Американські авіакомпанії просять про майже $60 млрд прямої допомоги та кредитних гарантій, що значно перевищує $15 млрд, виділених після терактів 11 вересня 2001 року”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що авіаперевізники хочуть отримати $29 млрд прямої фінансової допомоги та ще стільки ж - у формі позик чи кредитних гарантій, а також знижок на деякі федеральні податки.

За інформацією джерел Politico, аеропорти США також зазнають цього року величезних збитків та хочуть отримати від уряду $10 млрд.