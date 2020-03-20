Нацбанк послабив курс гривні на 53 копійки

Нацбанк послабив курс гривні на 53 копійки

Укрінформ
Національний банк України на п’ятницю, 20 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,8025 грн за долар проти 27,2685 грн за долар у четвер.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,8025 грн за долар проти 27,2685 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлено на рівні 30,0934 грн за євро проти 29,7936 грн за євро напередодні.

Згідно з даними НБУ, з початку тижня, 16 березня, Нацбанк послабив курс гривні до долара на 1,71 грн (26,089 грн за долар – у понеділок), курс гривні до євро - на 1,10 грн (28,9901 грн за євро – у понеділок).

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Офіційний курс гривні до євро був встановлений вище за 30 грн останнього разу 7 червня 2019 року - 30,187353 грн за євро.

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