Нацбанк послабив курс гривні на 53 копійки

Національний банк України на п’ятницю, 20 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,8025 грн за долар проти 27,2685 грн за долар у четвер.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,8025 грн за долар проти 27,2685 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлено на рівні 30,0934 грн за євро проти 29,7936 грн за євро напередодні.

Згідно з даними НБУ, з початку тижня, 16 березня, Нацбанк послабив курс гривні до долара на 1,71 грн (26,089 грн за долар – у понеділок), курс гривні до євро - на 1,10 грн (28,9901 грн за євро – у понеділок).

Офіційний курс гривні до євро був встановлений вище за 30 грн останнього разу 7 червня 2019 року - 30,187353 грн за євро.