ПриватБанк на три місяці продовжить термін дії карток для виплат на період карантину
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Їх можна буде використовувати ще три місяці без заміни. Якщо у картки для виплат (зарплатної, пенсійної, соціальної, стипендійної тощо) завершується термін дії, клієнту не потрібно йти у відділення або замовляти доставку для перевипуску. Термін дії усіх карток для виплат та карток для виплат Gold буде продовжений автоматично. Такі картки працюватимуть у звичному режимі без обмежень - платежі, онлайн- і офлайн, покупки в інтернеті та інші транзакції відбуватимуться без жодних проблем", - йдеться в повідомленні.
На період карантину ПриватБанк рекомендує проводити платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування та банкоматів, а також обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговельній мережі картками або ж електронними гаманцями.