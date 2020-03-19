Федеральна резервна система США розширила екстрене кредитування

Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила в середу ввечері, що створить систему екстреного кредитування для боротьби з наслідками кризи через коронавірус.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

«Рада Федеральної резервної системи у середу розширила свою програму підтримки потоку кредитів фізичних осіб та підприємств, вживши заходів для підвищення ліквідності та функціонування ключових грошових ринків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, створюючи інвестиційний фонд відкритого типу для підтримки ліквідності (MMLF), Федеральний резервний банк Бостона надасть позики фінансовим установам, забезпеченим високоякісними активами, придбаними у взаємних фондах грошового ринку.

Фонди грошового ринку є загальними інструментами інвестування для сімей, підприємств та багатьох компаній.

Як пише АР, ФРС буде позичати гроші банкам, які купують фінансові активи у фондах взаємних інвестицій, включаючи короткострокові векселі, відомі як комерційні папери.

Таким чином ФРС сподівається активізувати більше кредитування для фірм, які прагнуть отримати грошові засоби, оскільки їхні доходи впали внаслідок поширення коронавірусу.

Програма була створена за підтримки мінфіну США.

Дана програма ФРС США – третя програма екстреного кредитування за останні кілька днів.