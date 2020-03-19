В Україні середній показник зарплати в січні становив понад 9,5 тисяч

В Україні середній показник зарплати в січні становив понад 9,5 тисяч

Укрінформ
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної зарплати за січень - 9 581 гривня 38 копійок.

Про це ідеться на сторінці ПФУ в Facebook.

«Затверджено показник середньої заробітної плати за січень 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, у сумі 9 581 гривня 38 копійок», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року склав 10 583 грн 10 копійок.

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