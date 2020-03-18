Харківський тракторний завод пішов на карантин

Харківський тракторний завод призупинив виробництво у зв’язку з карантином.

Про це інформує пресслужба підприємства у Facebook.

«У зв'язку з посиленням карантинних заходів у країні та згідно з постановою Кабінету міністрів України №215, Харківський тракторний завод з сьогоднішнього дня і до 3 квітня призупиняє свою роботу», - йдеться у повідомленні.

Як розповіли Укрінформу в пресслужбі заводу, підприємство на вимушеному простої, тому працівники мають змогу відгуляти оплачувані відпустки або ж отримають дві третини від зарплати.

«На заводі понад 1100 співробітників, яким вкрай важко з закриттям метрополітену добиратися на роботу. Щоб не наражати їх на небезпеку та не створювати незручностей, ХТЗ пішов на карантин. Виробництво надолужимо у квітні», - сказали у пресслужбі.

Наразі, як зазначили на підприємстві, не йдеться про можливе невиконання обов’язків за контрактами – підприємство має запас техніки та працює з офіційними дистриб’юторами. У разі продовження карантину строки договорів будуть подовжуватися.

Читайте також: Харківський тракторний провів черговий етап модернізації

Харківський тракторний завод – найбільше в Україні машинобудівне підприємство, засноване у 1930 році. У 2016 році, коли підприємство перебувало у кризовому стані, його придбала група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського. Було відновлено виробництво, а інженери заводу поліпшили якість модернізованої техніки. Трактори виробництва ХТЗ комплектуються двигунами відомого світового виробника Iveco.

На сьогодні ХТЗ – єдиний в країнах колишнього СНД виробник як колісних, так і гусеничних тракторів. Його техніка, крім України, постачається і на зовнішні ринки - Молдова, Казахстан, Вірменія, Польща, Болгарія, Румунія, Литва та Грузія, Нова Зеландія та Сінгапур.

У 2019 році ХТЗ випустив 585 одиниць техніки (зростання порівняно з минулим роком на 12%) і реалізував 638 (зростання на 16%).

Виручка підприємства зросла на 22% і склала майже 800 млн грн.