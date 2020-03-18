Кабмін змінив умови держпідтримки виноградарства, садівництва та хмелярства

Уряд ухвалив рішення про внесення змін до порядку використання коштів, що передбачені в державному бюджеті для розвитку виноградарства садівництва і хмелярства.

Таку пропозицію зробив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання Кабінету міністрів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується проєкт про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для розвитку виноградарства садівництва і хмелярства», - сказав Петрашко.

Зокрема, він запропонував запровадити декларативний принцип подання документів на отримання державної допомоги, зняти низку обмежень для спрощення отримання цих кошів малими підприємствами.

Рішення про внесення змін до порядку надання державної допомоги для розвитку виноградарства садівництва і хмелярства було ухвалено одноголосно.